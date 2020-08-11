Трампа увели с брифинга из-за выстрелов у Белого дома

11.08.2020, 15:40, Новости дня

ВАШИНГТОН – Агент Секретной службы США внезапно увел президента Дональда Трампа с брифинга для СМИ из-за стрельбы рядом с Белым домом.

Возвратившись в зал для брифингов через несколько минут, Трамп сказал: «Там была настоящая стрельба, и одного человека увезли в больницу».

По словам президента, выстрелы были произведены правоохранительными органами.

Некий мужчина и офицер Секретной службы «были доставлены в местную больницу», заявила Секретная служба.

«Прорывов в комплекс Белого дома в течение всего инцидента не было, и охраняемым лицам не угрожала опасность», – говорилось в заявлении.

Президент сообщил, что ситуация, «судя по всему, очень хорошо контролируется».

«Вы были удивлены, я тоже был удивлен», – сказал Трамп журналистам, вернувшись в зал для брифингов. По его словам, он был отведен в Овальный кабинет.

«Я хочу поблагодарить Секретную службу. Они потрясающие», – сказал Трамп, добавив, что не уверен, что инцидент был как-то связан с ним.