Сотрудника СБУ заподозрили в передаче секретной информации в конфетах Roshen

11.08.2020, 15:30, Новости дня

Украинские правоохранители задержали сотрудника Службы безопасности Украины и военного пенсионера, которые передавали секретную информацию в конфетах Roshen, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

«Офицер правоохранительных органов, на выполнение задач так называемых «кураторов», собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал через «курьера» – военного пенсионера. Правоохранители задержали обоих при передаче сотрудником СБУ носителя с секретной информацией, спрятанного в конфетах, сообщнику, который намеревался его вывезти за пределы Украины», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Судя по фотографиям, которые опубликовал офис генпрокурора Украины, информацию передавали в желейных конфетах Roshen «Джелли».

Правоохранители сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.