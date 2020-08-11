Шарий: Отъезд Тихановской – это натуральный слив протеста

11.08.2020, 15:30, Новости дня

«Тихановская могла бы из Литвы руководить протестами, но она уже ничего не хочет. Это слив, из-за которого теряется мотивация снять Лукашенко», – сообщил газете ВЗГЛЯД украинский политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя бегство кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Литву.

«Отъезд Тихановской – это натуральный слив протеста. Я смотрел ее обращение, но там не очень понятно, что и к чему она говорит. Понятно лишь то, что ей лучше позаботиться о детях. Сейчас она уехала в Литву и могла бы оттуда руководить протестами. Но в любом случае это слив, из-за которого теряется мотивация снять Лукашенко. Тихановская уже ничего не хочет», – сказал Шарий.

Что касается сравнения протестов в Минске с протестами в Киеве, то в данном случае параллели можно провести не только с Майданом в 2014 году, но и с Майданом в 2004-м, считает блогер.

«В Минске звучат конкретные требования по поводу выборов. Это больше похоже на украинские протесты в 2004 году. Но на этом аналогия заканчивается, потому что из-за третьего тура к власти пришел Ющенко. Там не было насилия. А в Минске уже есть. Причем в некоторых случаях правоохранители ведут себя неадекватно», – отметил эксперт.

«Затем вновь появляется нечто похожее на Киев, но уже образца 2014 года. Речь идет о «коктейлях Молотова», которые полетели в силовиков. В цивилизованном мире за такие действия ты получишь 10-20 лет. Кроме того, началось распространение фейков о якобы российском спецназе, который разгоняет митинги», – добавил блогер.

«Увидев эти аналогии, некоторые украинцы начали советовать белорусам, как превратить страну в помойку. Я лично приветствую любой протест, но ровно до того момента, пока не начинаются убийства. Если белорусы начнут убивать белорусов – это будет революцией уродов», – констатировал Шарий.

«Кроме того, в ситуацию начинают совать свой нос страны, якобы радеющие за демократию. Хотя все эти Германии, Франции и Штаты должны молчать после того, как они разгоняют протесты у себя дома. Сейчас с нами нет Маккейна, но будь он жив – он бы уже попытался приехать в Минск. Впрочем, это Янукович пускал на Украину всех подряд, а Лукашенко ведет себя иначе», – сказал блогер.

«Но если у Лукашенко не будет поддержки, то Запад начнет заваливать протест деньгами. Затем начнутся сакральные жертвы, а затем могут появиться снайперы, чего бы нам всем не хотелось», – заключил Шарий.

Напомним, во вторник кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, комментируя сообщения о своем отъезде в Литву, заявила, что приняла это решение самостоятельно.

«Я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально», – сообщила Тихановская в видеообращении на YouTube.

«Знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие – возненавидят. Но, не дай бог, вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни», – призналась Тихановская.

Государственный пограничный комитет Белоруссии также подтвердил, что Тихановская выехала в Литву в ночь на вторник.

«В связи с многочисленными запросами СМИ Госпогранкомитет информирует: Светлана Тихановская оформлена на выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска «Котловка» в 3:30 11 августа», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.