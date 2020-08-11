 

Стало известно о состоянии госпитализированного Ефремова

11.08.2020, 15:29, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, которого во вторник госпитализировали из здания суда, находится в тяжелом состоянии в реанимации Боткинской больницы в Москве, сообщили в медучреждении.

«Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему», – сказал источник РИА «Новости».

Во вторник Ефремова увезли на скорой из здания Пресненского суда Москвы в больницу. По словам адвоката, он находился в бессознательном состоянии. Медики скорой помощи заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние.

Сообщалось, что Ефремов приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. После этого стало известно, что актеру вызвали скорую помощь. На этом заседании планировалось провести допрос Ефремова, заседание суда перенесли на утро среды. 

На предыдущих заседаниях суда были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно. При этом Ефремов сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Глава Всеукраинского совета церквей умер от коронавируса

18.07 / Австралийский фигурист рассказал о «ментальных» проблемах Александровской

02.07 / В Кремле призвали тщательно расследовать инцидент с журналистом Френкелем в Петербурге

08.08 / Москве нужна победа Трампа, а Пекину поражение — разведка США рассказала о планах иностранных держав по вмешательству в американские выборы

26.07 / Мужчина выпрыгнул из багажника на ходу в Москве

26.06 / Наблюдатели в Астрахани: Среди голосующих по поправкам к Конституции много молодежи

26.07 / Путин: ВМФ России скоро получит гиперзвуковое оружие

03.07 / Выступать до Магомаева было сложно, после него – бессмысленно. Люди шли не на концерт – шли на Магомаева

09.08 / Собянин объяснил необходимость реновации в Москве

09.07 / Общее число заражений COVID-19 в США превысило три миллиона человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска