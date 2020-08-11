 

Сведловский адвокат похвасталась фальшивой грамотой заксобрания

11.08.2020, 15:29, Новости дня

Член Свердловской областной гильдии адвокатов Елена Гончарова опубликовала в соцсетях фото, на котором продемонстрировала фальшивую грамоту заксобрания, однако в областном парламенте утверждают, что документа с таким номером не существует.

Адвокат позировала на фото с почетной грамотой «за большой вклад в развитие энергетики и ЖКХ в Свердловской области».

По словам Гончаровой, грамоту преподнесли ей друзья в качестве шуточного подарка на день рождения. При этом данные о якобы получении грамоты опубликованы на сайте гильдии адвокатов, передает Ura.ru.

Ранее в Москве задержали лжеполицейских, торговавших поддельными цифровыми пропусками на период самоизоляции для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.



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