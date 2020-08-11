Россотрудничество изменит название

11.08.2020, 15:29, Новости дня

Россотрудничество изменит название, так как оно труднопроизносимо для иностранцев, сообщил глава ведомства Евгений Примаков.

Примаков сообщил в ходе онлайн-конференции, организованной фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, что «сеть наших РЦНК (российских центров науки и культуры), ужасная аббревиатура, в принципе, как и само слово Россотрудничество, его очень сложно выговорить любому иностранцу», передает РИА «Новости».

Он отметил, что если ведомство хочет быть символом добродушия, дружбы и открытости, агентство должно быть более дружелюбным хотя бы в названии.

«Эта сеть РЦНК тоже должна быть преобразована, потому что то, как работают эти РЦНК, не удовлетворяет ни нас, Россотрудничество, ни министерство иностранных дел, ни центры принятия решений», – сказал он.

По его словам, необходимо наполнить работу РЦНК большей практической пользой для людей, которые входят в контакт с Россотрудничеством. Примаков добавил, что работа РЦНК должна функционировать по клубной системе по примеру русских клубов, доступных для людей, которые хотят общения с Россией всегда.

«Тут тоже есть свои организационные сложности. Повторяю, это федеральный орган исполнительной власти, иногда наш РЦНК находится внутри комплекса зданий посольства, туда просто так нельзя зайти, потому что там охрана, решетка и колючая проволока, поскольку это дипломатическое представительство. Ну, начнем с тех мест, где такую систему выстроить можно, а в остальном будем это дело обсуждать и думать, где это можно сделать», – отметил он.

Примаков подчеркнул, что преобразования в Россотрудничестве и его проекты должны привести к гуманитарному влиянию России, увеличению влияния Москвы на общественное мнение в других странах, сделать его более дружелюбным, а также создать условия для обеспечения прав российских соотечественников.

По его словам, агентство не будет «искусственно ограничивать себя в инструментарии гуманитарной политики».

Напомним, в июне Примаков анонсировал «большие перемены» в Россотрудничестве.