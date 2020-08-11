Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
11.08.2020, 15:23, Разное
О готовности препарата президент сообщил на совещании по подготовке к учебному году. “Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против коронавируса”, – сообщил глава государства.
Необходимо наладить массовый выпуск препарата, сказал Путин. Производством займутся Центр эпидемиологии имени Гамалеи и компания “Биннофарм”. Политик подчеркнул: вакцинация от коронавируса в России должна быть добровольной.
Президент рассказал, что одна из его дочерей участвовала в испытании вакцины. После прививки у нее поднялась температура до 38 градусов, которая быстро упала до 37 с небольшим, отметил Путин.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вакцина показала высокую эффективность. Первыми препарат в конце августа получат медицинские работники и учителя.
Массовая вакцинация начнется в середине осени. В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года, сообщил Мурашко.
Ранее в Центре эпидемиологии имени Гамалеи рассказали, что на разработку российской вакцины от коронавируса ушло 14 дней. Такую скорость объяснили тем, что исследователи использовали трехлетние наработки по похожему вирусу – ближневосточному респираторному синдрому MERS.
Производство другой перспективной вакцины, разработкой которой занимается новосибирский центр “Вектор”, будет запущено в ноябре. Идут клинические испытания.
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