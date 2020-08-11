 

Тихановская лично объяснила бегство за границу после выборов

11.08.2020, 15:23, Разное

Кандидат на высший пост государства призналась, что решение перебраться в Литву далось очень тяжело. В другую страну она уехала из-за детей, поскольку это самое главное, что есть в жизни.

По словам Светланы Тихановской, на отъезд не могли повлиять ни муж, ни штаб. Активистка думала, что эта кампания ее закалила, и она выдержит все. Тихановская с сожалением констатировала, что осталась “слабой женщиной, которой была изначально”. Соотечественники соперницы Лукашенко в комментариях к ролику с этим не согласились, заявив, что верят в нее.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Звезда сериала “Надежда” Ника Корниенко: “Мы с Викой Исаковой сели рядом и поняли, что очень похожи”

09.07 / Оппозиция в Белоруссии потребовала снятия Лукашенко

05.08 / Политолог: Лукашенко превратился во врага российской власти

09.07 / Певица Нюша кардинально сменила имидж

05.08 / Скандалы: Эксперт ООН оценил опасность аммиачного облака из Бейрута для курортов Турции

21.07 / Жена султана Сулеймана из “Великолепного века” показала трогательное фото с младенцем

02.07 / Иммунитет к COVID-19 может вырабатываться при отсутствии антител — шведские ученые

29.06 / Мнение: Будни журналистов «Новой»

13.07 / Имя Рузы

18.07 / Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 8%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска