Сын Грудинина создал движение для «борьбы с произволом» своего отца

11.08.2020, 15:16, Новости дня

Сын бизнесмена Павла Грудинина Артем создал общественное движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!», которое призвано «бороться с произволом» своего отца, об этом сообщила пресс-служба организации.

Учредительное собрание движения «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!» прошло 11 августа в Совхозе имени Ленина, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

К созданию общественного движения Артема Грудинина подтолкнул отец, который, как он утверждает, перекрыл ему возможность заниматься бизнесом на территории и отключил его объекты от коммуникаций.

«В июле руководство ЗАО «Совхоз имени Ленина» совершенно незаконно отключило от коммуникаций ряд объектов, важных для спокойной, комфортной жизни каждого жителя поселка. Речь идет о трех автостоянках (у домов 16, 17к3, 20), на которых еще недавно парковалось более 300 автомашин, а теперь они паркуются во дворах. Мест для парковки и раньше не хватало, а сейчас практически нет. Таким же образом отключили коммуникации детскому кафе «У дедушки Ау», которое за сезон посещало более 30 тыс. тыс. детишек вместе со своими родителями, бабушками и дедушками. И это все при том, что никаких проблем с документами и долгов перед ЗАО у нас не было», – рассказал Артем Грудинин.

Притеснения предпринимателей и людей в поселке не единичны. Павел Грудинин создает проблемы всем неугодным ему жителям, утверждается в релизе. Именно поэтому люди решили объединиться, чтобы вместе защитить свои права.

«Цели нашего движения очень просты. Вовлечь всех жителей поселка совхоза имени Ленина в процесс выстраивания комфортной и качественной жизни. Обновление жизни в поселке невозможно без общественного диалога. Мы выступаем за публичный откровенный разговор. Убеждены: ни у кого нет монополии на истину. Голос каждого жителя поселка должен быть услышан вне зависимости от его политических взглядов, места работы, уровня доходов и социального положения. Поселок – наше общее достояние, наш дом. Поэтому так важно всем заинтересованным сторонам (людям, власти и бизнесу) прийти к взаимопониманию в решении насущных проблем и обеспечении достойного будущего для его жителей», – сообщил Артем Грудинин на собрании.

В работе движения примут участие и депутаты, избранные по данным избирательным округам в декабре 2018 года, Мария Гаевская и Александр Баюклин.

«В своей работе особое внимание мы будем уделять социальным проблемам. Без их решения невозможно повышение уровня жизни жителей. Необходимо улучшить качество медицинского обслуживания, сделать максимально доступным школьное и дошкольное образование. Мы сможем решить любые задачи, если будем работать в «одной упряжке»: люди, власть и бизнес. Задача нашего общественного движения – использовать этот огромный потенциал», – отметила Мария Гаевская.

Александр Баюклин констатировал, что сейчас он видит ситуацию, когда люди напуганы, боятся говорить о своих проблемах. Все это только потому, что они опасаются мести одного-единственного человека, Павла Грудинина, который за любое инакомыслие объявляет всех врагами, отметил Баяюклин. Жители много лет наблюдают, как он поступает с людьми, которые стали ему по каким-то причинам неудобны, и совершенного не готовы оказаться в такой же ситуации.

«Мы живем в 21 веке, крепостное право давно отменили. Как можно было так довести людей, сколько можно манипулировать человеческими жизнями? Нам нужны четкие правила игры, закон для всех един и мы никому не позволим действовать не по закону, а по понятиям. То, что сегодня творит руководство ЗАО в отношении местных предпринимателей, – откровенный беспредел. От самоуправства Павла Грудинина страдает не только бизнес, но и население. Наше движение сможет, используя потенциал его участников, наладить рабочее и конструктивные отношения с градообразующим предприятием, не ущемляя при этом ничьи законные права. Это все в наших общих интересах», – сказал Баюклин.