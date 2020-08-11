Следователь ФСБ запретил Ивану Сафронову звонки и свидания с родственниками

11.08.2020, 15:10, Разное

Следователь ФСБ Александр Чабан запретил бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову свидания с близкими родственниками в СИЗО Лефортово. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова.

В беседе с «Новой газетой» Павлов отметил, что формально следователь здесь обладает чрезмерной степенью самостоятельности и суды редко идут на то, чтобы признать подобные решения незаконными: «Такова сложившаяся практика. Но у нас нет иных правовых средств, и негативно сложившаяся практика нас, защитников Ивана, не должна останавливать. Если мы видим несправедливость по отношению к нашему подзащитному, то мы обязаны предпринять меры, к тому чтобы защитить его права и интересы. Поэтому (этот запрет — ред.) будем обжаловать», — пояснил Павлов.

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Напомним, Сафронова задержали и арестовали 7 июля по делу о госизмене (ст. 275 УК). Ему вменяют передачу данных о военном сотрудничестве страны чешской разведке. Работая журналистом, в своих материалах он рассказывал про российский оборонно-промышленный комплекс.

Сафронов, адвокаты и бывшие коллеги журналиста считают, что обвинения связаны с его журналистской деятельностью. ФСБ это отрицает, однако детали обвинения раскрывать отказывается даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Отметим, 5 августа адвокат Сафронова рассказал, что российская разведка следила за экс-журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей» как минимум с осени прошлого года.

Ранее Минюст потребовал начать дисциплинарное производство в отношении всех пятерых защитников Сафронова — Ивана Павлова, Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева — из-за отказа дать подписку о неразглашении данных следствия. Как писал тогда«Ъ», на этом настаивали следователи ФСБ. Адвокаты считают это давлением, им может грозить лишение статуса.