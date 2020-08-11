 

Мнение: А ведь верно тот умный человек всё сказал!

11.08.2020, 15:06, Разное

Сегодня я написал пост с картинкой единососа, разжиревшего на украденных деньгах. И сразу набежали защитники чинорасов с воплями – кококо, ты просто ненавидишь полных, как вы можете смеяться над человеком из-за его физического недостатка, тра-та-та, бла-бла-бла… Но один умный человек им хорошо ответил: “Хотят народной любви – пусть для начала не выглядят так, как будто пенсии пенсионеров всего избирательного округа сожрали”. И извините, как-то не получается любить тех, кто во времена, когда пенсионеры и родители инвалидов с хрена без соли на член, без соли же, перебиваются, выглядит так, будто сейчас лопнут от обжорства на наворованные у этих самых пенсионеров и родителей инвалидов деньги! Вам нравится любить их во всех позах и целовать в жопу, пожалуйста, любите и целуйте, только нормальных людей, не рабов, таки не заставляйте! И кстати, а если бы он сфотался каким-нибудь прикуривающим сигарету от пятитысячной купюры в ванне из золота, вы бы тоже за него заступались и возмущались тем, что кому-то в период, когда ДВАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ЖИВЁТ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ, смеет не нравиться такое фото и они обижают бедного несчастного едораса, всего лишь позволившего себе красиво жить?
И по поводу “физического недостатка” этого самого “несправедливо обиженного” нечастного. Вспомнил, как недавно видел на улице едва ковылявшую по причине вывернутых ног девочку, от вида которой аж плакать хотелось. А они, блэт, рука-лицо и опаный по голове, нажранный на народных деньгах жир “физическим недостатком” называют. Вейс мир, вот их где выращивают-то, таких?..

Источник: Достало



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