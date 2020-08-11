Мнение: Почему на улицах Беларуси не видно тех, кто голосовал “ЗА” Лукашенко?

11.08.2020, 15:06, Разное



Собственно говоря, вопрос, что меня интересует, в заголовке. И ответа на него я не вижу, может кто подскажет его.

Иногда создается впечатление, что Лукашенко и правда не все докладывают- не говорят честно о цифрах против него на многих участках (пусть и не на всех), не говорят о том, что происходит на улицах Беларуси уже вторые сутки.

В речах Лукашенко речь идет о якобы паре сотне «засланных врагов», да кучке наркоманов и алкашей. Но увольте, господа хорошие- на видео мы видим совсем иное. Допустим, зная степень вашей безсовестности и вранья, про фотографии вы и смогли бы сослаться на фотошоп, но что делать с видео? Говорить, что Кубрик снял в Голливуде?

И главное- если эти «алкоголики и наркоманы» лишь представляют 10% оппозиции- где те, кто голосовал «ЗА» Лукашенко? Ну не смогли бы они просто так сидеть по домам: они же не алкоголики и им наверняка хотелось бы заЩИТить своего «кумира». Но их нет, банально нету.

Лишь , быть может, в 10% укладываются

1) силовики, что избивают за деньги граждан

2) олигархи и приближенные «к телу».

Я видел очередь у посольства Беларуси в Москве. И слышал людей- они пришли голосовать ПРОТИВ Лукашенко. Смеясь, они говорили «ну разве я бы стал столько времени в очереди стоять ради него?». Ну вот как этому не верить?

Напоследок….. многие видели кадры из других стран, как ликовал народ при свержении диктатора. Казалось бы, еще вчера, допустим Каддафи поддерживали аж «100% населения». А сегодня- праздник.

А вы как считаете, сколько на самом деле поддерживают Лукашенко?