После участия в акции протеста у посольства Беларуси суд назначил Кольченко 40 часов общественных работ

11.08.2020, 15:00, Новости дня

Шевченковский районный суд Киева признал бывшего узника Кремля, активиста Александра Кольченко виновным в мелком хулиганстве и назначил 40 часов общественных работ за участие в беспорядках у посольства Беларуси. Об этом сообщает издание “Ґрати”.

Полицейский указал в рапорте, что на акции у посольства Кольченко “пытался цепляться за одежду полиции, высказывался нецензурной руганью, на замечания не реагировал”, пишет издание. Активист свою вину отрицал, его адвокат Евгения Закревская просила закрыть производство из-за отсутствия состава нарушения. Однако суд не удовлетворил ее ходатайство.

После заседания Кольченко сообщил “Ґратам”, что адвокат просила вызвать свидетелей, но судья отказала – так, дело рассматривалось в закрытом режиме.

Дело о злостном неповиновении полиции рассматривал другой судья. Из-за того, что полицейский в протоколе не указал, в каких именно действиях Кольченко выражалось злостное неподчинение, суд вернул протокол в полицию на исправление. После переоформления протокол будет снова направлен в суд.

Пока решение о 40 часах исправительных работ не вступило в силу, у Кольченко есть 10 дней, чтобы его обжаловать. Он намерен подавать апелляцию.

10 августа у посольства Беларуси в Киеве несколько десятков человек вышли на акцию протеста против результатов выборов президента в Беларуси и задержания там активистов. Кольченко задержали после столкновения активистов с приехавшими на место происшествия полицейскими.