Мнение: Народное ликование

11.08.2020, 14:54, Разное

Протесты против фальсификации результатов выборов и узурпации власти Лукашенко в Белоруссии начались по всей стране. Люди выходят на улицу практически во всех городах. Власть делает упор на удержание ситуации в первую очередь в Минске, в остальных городах – по возможности. В Минск сразу же введены армейские подразделения спецназа с огнестрельным автоматическим оружием. Люди строят баррикады. Учреждения окружены колючей проволокой.

В целом силовой перевес, без сомнения, на стороне Лукашенко. Готовность пролить кровь – тоже. Официально уже есть заявления о погибших. Как минимум один человек погиб от разрыва гранаты. Вопрос в другом – достаточно ли этого, чтобы управлять страной, которая в реальности перестала поддерживать действующую власть.

Госдепартамент назвал выборы нелегитимными, поэтому вопрос об их признании со стороны Запада остается под вопросом. По всей видимости, возникает новая Венесуэла, где Мадуро признан президентом страны лишь частью стран мира.

Для Кремля, без сомнения, складывающийся расклад предельно выгоден – Лукашенко лишается возможности маневра и будет вынужден рано или поздно (скорее рано) принять условия капитуляции и согласиться на аннексию страны через сценарий Союзного государства. Собственно, других вариантов у него попросту не останется.

Не исключено, что если обстановка в Белоруссии рухнет (а это вполне возможно, если хотя бы часть силовиков откажется поддерживать Лукашенко), то он поступит как Асад – призовет на помощь иностранные войска. Российские, конечно. Тогда аннексия состоится явочным порядком, а Россия войдет в сюжет уже четвертой войны, так как никаких иных сценариев, кроме оккупации, не останется. Оккупировать страну с традициями партизанского движения – не лучший вариант, но так далеко, конечно, никто думать не станет.

Впрочем, ничего особо удивительного в происходящем нет. Можно сколько угодно искать внешний след – западный или кремлевский, но ситуация полностью создана внутри самой Белоруссии. Желание править вечно и любой ценой требует от руководителя как результатов его предыдущего правления, так и перспектив развития. Оба эти условия отсутствуют. Поэтому легитимность, то есть, согласие на продолжение правления одного и того же человека, сокращается.

Удержать власть штыками можно. Править на них – нет. Вот Лукашенко и будет пытаться опровергнуть закон истории.