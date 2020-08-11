 

Польша захотела стать посредником между Лукашенко и оппозицией

11.08.2020, 14:53, Новости дня

Варшава готова выступить в роли посредника в переговорах между властями Белоруссии и оппозицией, сообщил глава польского МИД Яцек Чапутович.

«Польша готова играть роль посредника между оппозицией и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Еще есть место для диалога», – цитирует ТАСС Чапутовича. 

Ранее в Польше несколько сотен человек приняли участие в акции протеста итогов выборов президента Белоруссии. 

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. 

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния. 



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