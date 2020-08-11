Задержанный за подготовку теракта в Нефтекамск е назвал свой мотив

11.08.2020, 14:53, Новости дня

Задержанный за подготовку теракта житель Нефтекамска заявил, что планировал поджог здания мэрии и генерирующей компании, так как были повышены тарифы за отопление.

Об этом задержанный рассказал на видеозаписи, предоставленной УФСБ по Башкирии, передает РИА «Новости».

«Я хотел набрать определенное количество человек и вывести их на митинг, несанкционированный митинг», – сказал мужчина в ролике. На вопрос о цели преступления он отметил, что хотел «показать народную силу».

«Изначально цель была кинуть бутылку (с коктейлем Молотова) в БашРТС, мысль была такая из-за того, что поднимается (цена) на услуги за тепло. Почти до 9-10 тыс. дошло. Также задумки были (на) администрацию города Нефтекамска», – добавил он.

Ранее ФСБ задержала жителя Нефтекамска, по версии спецслужбы, он готовил теракт. Мужчина намеревался поджечь местную администрацию для «инспирирования протестной активности».