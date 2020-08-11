Задержанные в Белоруссии российские журналисты покинули посольство в Минске

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11.08.2020, 14:48, Новости дня

Четверо задержанных в Белоруссии российских журналистов покинули территорию посольства в Минске в сопровождении дипломата.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться от Минска скорейшего урегулирования ситуации с задержанием в Белоруссии российских журналистов.

В понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.



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