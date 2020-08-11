Кровью обливается: 5 важных фактов о здоровье сердца

11.08.2020, 14:45, Разное



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Образ жизни влияет на здоровье сердца больше, чем наследственность

Физическая активность, курение, высокое артериальное давление, диабет и высокий уровень холестерина являются более существенными факторами риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, чем генетика. К таким выводам пришли португальские ученые, которые провели масштабное исследование и обнародовали его в 2019 году.

В исследовании приняли участие 1075 человек в возрасте до 50 лет. У 555 добровольцев была диагностирована ишемическая болезнь сердца (ИБС), другие 520 здоровых участников вошли в контрольную группу для сравнения результатов. Ученые оценивали различные факторы риска и обнаружили, что у 73% пациентов с ИБС были выявлены, по крайней мере, три из пяти факторов риска, тогда как в контрольной группе — у 31%. Вероятность развития ИБС экспоненциально возрастала с каждым дополнительным фактором риска.

«Генетика вносит важный вклад в ранний старт сердечно-сосудистых заболеваний, но ее не следует использовать в качестве отговорки и говорить о неизбежности болезни. В нашей клинической практике мы часто слышим, как молодые пациенты с заболеваниями сердца находят обоснования в своей генетике, семейной истории. Но, как свидетельствуют данные исследования, эти молодые пациенты зачастую курили, были физически неактивными, имели высокий уровень холестерина и высокое артериальное давление», — рассказал доктор Жоао А. Соуза (Joao A. Sousa), автор исследования.

Здоровье сердца зависит от психического здоровья

Американские ученые выяснили, что при депрессии значительно увеличивается риск развития опасного нарушения сердечного ритма, грозящего инсультом и сердечной недостаточностью. В течение 13 лет врачи наблюдали за 6600 гражданами США из разных этнических групп. Средний возраст участников составил 62 года, во время начала исследования у них не было сердечных заболеваний.

У людей, принимавших антидепрессанты и имевших самые высокие показатели при клиническом скрининговом тесте на депрессию, риск фибрилляции предсердий был на 30% выше, чем у участников, которые не испытывали симптомов депрессии и не получали антидепрессанты.

Эти результаты подтверждают выводы предыдущих исследований, которые продемонстрировали тесную связь между психическим здоровьем и здоровьем сердца. Так, в 2015 году году было опубликовано исследование, в доказывающее, что люди с депрессией и ишемической болезнью сердца (ИБС), подвергаются повышенному риску преждевременной смерти. Авторы обнаружили, что депрессия, появившаяся в любой момент после диагностики ИБС, удваивает риск преждевременной смерти.

Отказ от курения может снизить риск смерти от инфаркта на 70%

Исследователи Гарвардской школы медицины (Harvard Medical School) выявили убедительную связь между вероятностью смерти от инфаркта и предшествующим отказом от курения у молодых людей.

Ученые рассмотрели истории болезни 2072 человек, которые перенесли инфаркт в возрасте младше 50 лет. Курила примерно половина из них. Было известно, что 343 пациента бросили курить в течение года, который предшествовал инфаркту. Выяснилось, что у людей в возрасте до 50 лет риск смерти от первого инфаркта был ниже более чем на 70%, если они бросили курить в течение предыдущего года, показало исследование.

«Эти совершенно четкие результаты: среди молодых людей, которые перенесли инфаркт, отказ от курения был связан с существенной пользой. Мы обнаружили ошеломляющий эффект этой меры. Но, к сожалению, мы обнаружили, что большинство молодых людей продолжает курить после инфаркта. Теперь стоит серьезный вопрос – как мы, система здравоохранения, можем помочь им бросить», – сказал Рон Бланкстейн (Ron Blankstein) из Гарвардской медицинской школы, соавтор исследования.

Хотите иметь здоровое сердце? Ешьте темный шоколад!

Он способен снизить артериальное давление благодаря содержащимся в нем флавонолам. Эти вещества повышают уровень оксида азота в организме, такое действие расширяет кровеносные сосуды, в результате чего давление понижается.

Также шоколад может также предотвратить развитие ишемической болезни сердца. Один из основных факторов ухудшения состояния больных — окисление холестерина. Липопротеины низкой плотности, в состав которых входит холестерин, стремятся «прилипнуть» к стенкам артерий, что повышает риск возникновения сердечного приступа или инсульта. Флавонолы же предотвращают процесс окисления. Достаточно включить 16 г горького шоколада в свой ежедневный рацион, чтобы несколько уменьшить окисление холестерина.

…и почаще спите днем

Специалисты из Университетской больницы Лозанны (Lausanne University Hospital) изучили связь между частотой и продолжительностью дневного сна и риском осложнений от сердечно-сосудистых заболеваний и обнаружили, что у любителей вздремнуть посреди дня есть очевидные преимущества.

Ученые наблюдали за 3462 людьми в возрасте от 35 до 75 лет в течение более пяти лет, обнаружив, что те, кто время от времени дремал днем (один-два раза в неделю, от пяти минут до часа) на 48% реже страдали от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности, чем те, кто вообще не спал днем. Однако такая связь не возникала при большей частоте или продолжительности дневного сна. Авторы также отмечают, что, хотя ранее и проводились некоторые исследования о влиянии дневного сна на здоровье сердца, многие опубликованные ранее работы не учитывали частоту или продолжительность такого сна. «Люди, которые спят днем один или два раза в неделю, имеют более низкий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как не было обнаружено никакой связи при более частом или продолжительном сне в дневное время», – отмечают авторы.