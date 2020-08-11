 

Россияне стали меньше доверять Александру Петрову

11.08.2020, 14:43, Разное

Рейтинг обнародовал во вторник, 11 августа, исследовательский холдинг “Ромир”. В опросе приняли участие 2,4 тысячи жителей России в возрасте старше 14 лет.

Как выяснилось, больше всего граждане доверяют актеру Константину Хабенскому. На втором месте оказался его коллега Дмитрий Нагиев. Третью строчку занял режиссер Никита Михалков.

За ним следует звезда сериала “Зулейха открывает глаза” Чулпан Хаматова. На пятом и шестом местах расположились актеры Александр Петров и Иван Охлобыстин соответственно.

Далее идет экс-премьер Большого театра Николай Цискаридзе. Восьмое место занял актер Дмитрий Певцов. На девятую строчку попал режиссер Федор Бондарчук. Десятку замыкает артист Михаил Пореченков.

Отметим, что авторы исследования не анализируют результаты опроса россиян. Остается неизвестным, почему граждане стали меньше доверять Александру Петрову.

Ранее холдинг “Ромир” опубликовал список телеведущих, наиболее популярных среди россиян. В первую тройку попали Андрей Малахов, Максим Галкин и Александр Гордон.



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