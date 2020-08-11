 

Al Jazeera – BBC извинился за расистское оскорбление в своём сюжете

11.08.2020, 14:42, Новости дня

BBC был вынужден принести свои изменения за то, что в одном из его репортажей прозвучало расистское оскорбление, пишет Al Jazeera. Как отмечает канал, руководство вначале пыталось оправдать появление ненормативной лексики журналистской необходимостью, но потом сдалось под напором критики и пообещало ужесточить стандарты.


Reuters

Британский канал BBC принёс извинения за то, что в его репортаже о нападении на расистской почве прозвучало расистское оскорбление. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс, вынудивший компанию заявить, что она сожалеет об ошибке, которая вызвала у многих людей неприятные эмоции, пишет Al Jazeera.

BBC включила это выражение в свой сюжет месячной давности о жестоком нападении на молодого темнокожего мужчину в британском Бристоле. По имеющимся данным, агрессоры выкрикнули это оскорбление, когда врезались на машине в свою жертву.

«Всем должно быть ясно, что BBC собирался сообщить о предполагаемом нападении на почве расизма. Для журналистики это важная тема, которую канал должен освещать, и мы будем заниматься этим и впредь», — заявил по этому поводу в своём письме сотрудникам компании генеральный директор BBC Энтони Холл.

«Тем не менее, несмотря на благие намерения, я признаю, что в итоге мы причинили многим людям негативные эмоции, — добавил Холл. — BBC признаёт, что в ходе трансляции нам следовало избрать иной подход, и мы очень сожалеем об этом. Мы ужесточим правила работы с ненормативной лексикой во всех наших выпусках».

Изначально канал попытался оправдать использование оскорбления, мотивируя его наличие в сюжете журналистской необходимостью. Однако впоследствии BBC сдался под давлением общественности, особенно учитывая, что данный инцидент привёл к уходу с музыкальной станции BBC 1Xtra ди-джея Сайдмена. По словам британского медиарегулятора Ofcom, он зарегистрировал несколько сотен жалоб на данный репортаж, напоминает Al Jazeera.



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