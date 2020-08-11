TVN 24 – замглавы МИД Польши призвал не толкать Белоруссию в объятия России

11.08.2020, 14:42, Новости дня

В Польше президентские выборы в Белоруссии и последовавшие за ними демонстрации — тема номер один, в отличие от равнодушной Германии или Франции, где эта тема практически не существует, говорит в беседе с TVN24 замглавы МИД Польши Павел Яблоньский. Он призывает весь ЕС отреагировать решительно и начать привлекать Белоруссию на Запад, а не продолжать толкать её в объятия Путина.



Reuters

В воскресенье вечером в Белоруссии начались уличные беспорядки после того, как государственное телевидение «Мир» объявило результаты экзитпола. Согласно его результатам, президент Александр Лукашенко получил 79,7% голосов. Активисты оппозиции посчитали, что неофициальные результаты выборов были сфальсифицированы, и именно по этой причине ночью в десятках городов на территории Белоруссии состоялись акции протеста и столкновения протестующих с силовиками, пишет TVN24. В понедельник утром глава Центризбиркома Белоруссии уже официально заявила, что Лукашенко победил на вчерашних президентских выборах с результатом в 80% голосов, в то время как его главная конкурентка получила всего 10% голосов.

После обнародования результатов выборов, свою обеспокоенность выразил премьер-министр Польши. Он заявил о своём намерении созвать специальный саммит ЕС по белорусской тематике. В свою очередь ситуацию в Белоруссии прокомментировал в эфире телеканала TVN24 заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Он уверен, что освещение уличных беспорядков в Белоруссии сопровождается информационным хаосом. Реакция полиции и вооружённых сил была очень решительной, особенно в Минске, в результате чего многие люди пострадали. «Подробностей у нас нет… не только на международной арене, но и в самой Белоруссии сложно получить информацию о том, что происходит на самом деле», — констатировал Яблоньский.

На вопрос о том, не слишком ли слабой была реакция Польши в виде обращения Анджея Дуды и президента Литвы, он не ответил прямо. «Это большое испытание для Европейского союза и международного сообщества в целом. Нам придётся предпринять решительные шаги, в том числе от лица Польши». «Европейский союз хочет быть мировым лидером… Если у него есть такие стремления, то он тоже может выступить и в роли локального лидера. Мы будем призывать всех предпринять решительные меры в отношении этого кризиса, который набирает силу вблизи наших границ и чреват серьёзной эскалацией», — добавил он. При этом он предупредил, что необходимо проявлять максимальную осторожность. «Мы должны действовать очень осторожно, чтобы не «втолкнуть» Белоруссию под контроль нашего крупнейшего восточного соседа, потому что мы понимаем, что РФ пытается подчинить себе Белоруссию. Вмешательство западного мира должно быть таким, чтобы привлекать Белоруссию на Запад, а не толкать её в объятия Путина», — убеждён Яблоньский.

По его мнению, убедить ЕС заняться проблемами по соседству — ключевая задача сегодня. ЕС в своей внешней политике делает акцент на решении миграционной проблемы, на том, что происходит в Северной Африке и на Ближнем Востоке, и при этом иногда упускает из виду то, что творится в непосредственной близости от него. При этом он подчеркнул, что в свою очередь польская политика на белорусском направлении весьма активна. «Международное сообщество должно отреагировать — это крайне важно. В Польше это тема номер один, но если мы посмотрим, что происходит с общественным мнением во Франции, Германии и Великобритании, то там эта тема практически не существует… Поэтому мы постараемся сделать так, чтобы ЕС отреагировал очень решительно. Я думаю, это будет реакция во всех возможных направлениях», — объяснил он.

МИД Польши выразил «глубокую обеспокоенность» в связи жестоким разгоном демонстраций в Белоруссии. «Жёсткая реакция правоохранительных органов, применение силы против мирных протестующих, произвольные аресты — непозволительны. Мы призываем власти Белоруссии прекратить эскалацию ситуации и начать соблюдать основные права человека», — говорится в официальном заявлении.