 

Рука Москвы? – Сотрудники КГБ Белоруссии обнаружили у протестующих московскую плитку

11.08.2020, 14:38, Разное

Протесты, вспыхнувшие в Белоруссии после выборов президента, могут обернуться новым международным скандалом.

КГБ Белоруссии, сотрудники которого принимают участие в подавлении беспорядков, обнаружил, что протестующие почти не использовали в качестве оружия брусчатку, которая уложена на тротуарах и площадях Минска и других белорусских городов. Большая часть использованной плитки идентична той, которая используется московскими градостроителями — это удалось выяснить после исследования осколков в одной из лабораторий КГБ.

– Мы обратились за разъяснениями к мэру Москвы Сергею Семёновичу Собянину, но пока не получили официального ответа. Пока нам не удалось установить, как плитка, которую каждый год меняют в столице России, попала в руки протестующих, — заявил представитель КГБ Республики Беларусь Андрей Ярош.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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