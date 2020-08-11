Рука Москвы? – Сотрудники КГБ Белоруссии обнаружили у протестующих московскую плитку
11.08.2020, 14:38, Разное
Протесты, вспыхнувшие в Белоруссии после выборов президента, могут обернуться новым международным скандалом.
КГБ Белоруссии, сотрудники которого принимают участие в подавлении беспорядков, обнаружил, что протестующие почти не использовали в качестве оружия брусчатку, которая уложена на тротуарах и площадях Минска и других белорусских городов. Большая часть использованной плитки идентична той, которая используется московскими градостроителями — это удалось выяснить после исследования осколков в одной из лабораторий КГБ.
– Мы обратились за разъяснениями к мэру Москвы Сергею Семёновичу Собянину, но пока не получили официального ответа. Пока нам не удалось установить, как плитка, которую каждый год меняют в столице России, попала в руки протестующих, — заявил представитель КГБ Республики Беларусь Андрей Ярош.
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