Виталия Наливкина обвиняют в краже денег из квартиры подполковника Андрейченко

11.08.2020, 14:37, Разное

Правоохранительные органы Уссурийска распространили пресс-релиз, где обвинили председателя местного исполкома Виталия Наливкина в хищении денег, изъятых при обыске у подполковника Андрейченко.

Несколько дней назад при контрольном взвешивании коробок с изъятыми деньгами обнаружили недостачу 104 килограммов пятитысячных купюр. Начавшееся расследование привело сыщиков к Наливкину. Именно он инициировал обыск в квартире Андрейченко и присутствовал на нём от начала до конца.

Главным доказательством в деле называют запись с камер видеонаблюдения, где двое мужчин выходят из подъезда, сгибаясь под тяжестью полосатых «челночных» сумок. Запись нечёткая, разглядеть лица невозможно, однако полиция утверждает, что это Наливкин и его помощник. Кроме того, из солярия, который Наливкин посещал пару дней назад, изъяли пятитысячную купюру той же серии, что хранилась у арестованного подполковника.

Наливкин называет обвинения ложью, провокацией и местью за его антикоррупционную деятельность. Он обещает в ближайшие дни вывести на чистую воду подельников Андрейченко, остающихся пока на свободе. Политик уверен, что именно они заказали кампанию по его травле.