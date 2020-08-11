Тихановская находится в Литве

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11.08.2020, 14:35, Новости дня

Министр иностранных дел Литвы сообщил, что оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну и находится в безопасном месте после второй ночи поствыборных акций протеста в ее стране, которые сопровождались столкновениями между демонстрантами и милицией.

«Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве», – написал в Твиттере Линас Линкявичюс.

Ранее Линкявичюс выражал обеспокоенность по поводу безопасности Тихановской, заявив, что он не мог связаться с ней несколько часов, и что о ее местонахождении «не знали даже ее сотрудники».

Тихановская исчезла из поля зрения накануне воскресных выборов, когда милиция задержала два высокопоставленных сотрудника ее аппарата и семь других сотрудников штаба. Она вновь появилась на публике, чтобы принять участие в голосовании.

Президент Александр Лукашенко, который находится у власти 26 лет, был объявлен победителем на выборах и заявил в понедельник, что оппозиционные демонстранты столкнутся с жесткими репрессиями.

Он назвал их овцами, которыми манипулируют иностранные хозяева.



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