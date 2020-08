Мастер-класс от Елизаветы II, симпатия принца Чарльза и снобизм принца Уильяма: новые детали скандальной биографии Меган Маркл и принца Гарри

11.08.2020, 14:30, Разное

Долгожданная книга, которая еще до своей публикации получила статус бестселлера, биография под названием Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family (“В поисках свободы: Гарри и Меган и их современная королевская семья”) наконец доступна для прочтения. И теперь этот труд на 320 страниц от королевских корреспондентов Омида Скоби и Каролин Дюрант могут купить за 20 фунтов стерлингов все желающие. Под обложкой – подробности королевских будней принца Гарри и Меган Маркл, которые Омид и Каролин, как одни из главных журналистов, сопровождающих пару, рассказывают практически из первых уст. Так, еще до появления “В поисках свободы” на прилавках, из отдельных фрагментов книги стало известно о первом свидании Гарри и Меган, а также о том, почему ее колье вызвало у дворца такое недовольство.

Сегодня же стало известно о том, почему жизнь на родине принца и исполнение королевских обязанностей оказалось совсем не сказкой – причем как для “новенькой” в этой сфере Меган, так и для ее супруга Гарри. Ниже мы приводим главные подробности, которые стали известны сегодня.

Неприятие Уильяма

Когда роман Меган и Гарри был в разгаре, на последнего немалое давление оказывал его собственный брат принц Уильям – а вернее сотрудники его пиар-службы, пытавшиеся всеми способами представить миру старшего брата как правильного, а младшего – как совершившего рискованный поступок и сделавшего выбор в пользу ненадежной невесты.

Люди, работающие с Уильямом, всеми способами старались выставить его в лучшем свете, даже если это значило, что Гарри бросят в самую мясорубку… Это было очень сложное время для него, он не знал, кому верить. И они с Уильямом практически не разговаривали, что не улучшало ситуацию,

– пишут Дюрант и Скоби. Сам Уильям, впрочем, тоже не был особо рад роману Гарри и называл Меган не иначе как “та девушка”, отказываясь признавать серьезность чувств брата. Когда Меган и Гарри уехали из Кенсингтонского дворца и наняли себе отдельную пиар-команду, конфликт между братьями стал еще более ощутим. Скорее всего, именно поэтому Гарри, а не Меган, стал инициатором их выхода из королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл

“Второй отец” Чарльз

Был, впрочем, в королевской семье и сторонник этой пары – принц Чарльз, которого Меган считала практически своим “вторым отцом”.

С первого момента их знакомства он показал себя заботливым и чутким человеком… Его присутствие изменило ее жизнь при дворце к лучшему,

– говорится в книге. Со своей стороны, Чарльз также симпатизировал Меган и называл ее “остроумной красивой американкой”. По словам друга принца Уэльского, это связано еще и с тем, что сын королевы всегда питал слабость к людям искусства, давно дружит с актрисой Эммой Томпсон и в лице Меган нашел нового друга. “К тому же она вышла замуж за ее любимого сына”, – подытожил друг Чарльза.

Мастер-класс и серьги от Елизаветы II

С симпатией, как сообщают авторы книги, относилась к Меган и сама королева Елизавета II. Впервые они встретились в июне 2018 года, и уже тогда королева питала большие надежды по поводу девушки, так как “она казалась очень смышленной и понимала, что от нее требуется”. Во время той первой встречи Елизавета даже подарила Меган бриллиантовые серьги с жемчугом. Меган после этой встречи придворные часто видели с кипами бумаг, в которых описывались правила этикета при дворце: она всеми силами старалась соблюдать все правила семейства своего возлюбленного, чтобы не подвести его. К тому же, как и во время той первой встречи в июне, так и в последующие случаи общения Меган и Елизаветы II, Ее Величество иногда давало девушке мастер-классы и советы по этикету.

Горечь расставания

В книге также описывается, что накануне “Мегзита” – переезда Гарри и Меган из Великобритании в Канаду, а затем в Америку и сложения с себя королевских обязанностей – во время посещения одного из финальных торжественных мероприятий, Меган расплакалась. Больше всего герцогиню Сассекскую, по словам авторов, расстроило то, что ей нужно прощаться с членами своей команды, к которым она успела привязаться. “Она покинула страну эмоционально опустошенной и травмированной”.

“Игра престолов” и подпольные просмотры

Есть “В поисках свободы” и другие примечательные детали: например, Дюрант и Скоби подтверждают, что Гарри и Меган обожают сериал “Игра престолов” и мультфильм “Король Лев” и вообще любят одно и то же кино. Будучи членом актерской гильдии Америки, Меган часто показывала принцу скринеры – конфидециальные просмотровки картин, которые потом могли стать лауреатами кинонаград. Формально члены гильдии могут показывать родным и близким эти картины еще до выхода их в официальный прокат – но на самом деле, делать это не рекомендуется из боязни того, что фильм кто-то может украсть и выложить в сеть.

Спец-тренировка и репетиция похищения

Также в биографии говорится, что Меган прошла особую подготовку при помощи спецслужб: после нескольких неприятных писем с ужасными угрозами герцогиня приняла участие в режиссированном похищении, чтобы знать, как быть в такой ситуации, как обороняться и вести диалог с захватчиками. Причем эту тренировку (обязательную для королевских особ) она прошла еще до своего официального получения титула и статуса жены Гарри: по мнению охраны британской королевской семьи, Меган грозила слишком большая опасность и ее обучение нельзя было откладывать на долгий срок.

Брошь раздора

Наконец в книге также раскрывается, задела ли Меган знаменитая “расисткая брошь” принцессы Кентской. Напомним, еще в 2018 году супруга двоюродного брата Елизаветы II надела на ланч по случаю Рождества брошь Blackmoor. Такие украшения появились в Венеции в XVI веке, на них изображен темнокожий мужчина-раб. Пользователи социальных сетей тогда раскритиковали принцессу за “расистское украшение”, напомнив ей о том, что “мать невесты принца Гарри – темнокожая” и что присутствовавшую на том же ланче Меган это могло задеть. Сама герцогиня Сассекская тогда не прокомментировала этот случай, а принцесса Кентская за свое поведение извинилась. Теперь Дюрант и Скоби говорят, что Меган действительно обиделась на этот жест и приняла его на свой счет.

Принцесса Кентская и ее брошь

Мы также напоминаем, что ни Гарри ни Меган не давали интервью для этой книги и не одобряли ее публикацию. При этом авторы при написании книги пообщались с более чем 100 источниками, включая “близких друзей Гарри и Меган, королевских помощников и персонал дворца (нынешний и прошлый)”. Любая информация, приведенная в книге, имеет подтвеждение как минимум двух источников.