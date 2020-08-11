 

Роспотребнадзор предупредил о рисках сочетания ОРВИ, гриппа и коронавируса

11.08.2020, 14:30, Новости дня

Этой осенью может появится риск сочетания острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа и коронавируса, результат которого пока не изучен, сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

По ее словам, обычно осенний сезон сопровождается увеличением заболеваемости острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа, передает ТАСС.  

«Особенность этого года будет связана с тем, что это будет циркуляция различных вирусов, в том числе коронавируса, поэтому крайне важна в этом году вакцинация против гриппа, которая позволит снизить риски и профилактировать», – сказала Брагина.

Она подчеркнула, что есть риск сочетания острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа и коронавирусной инфекции, однако, как это будет проявляться, пока не известно. 

Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщал, что осенью не исключено более тяжелое течение коронавируса, поскольку ситуацию могут осложнить другие сезонные заболевания. 



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