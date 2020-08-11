Останки убитых в ВОВ подростков найдены в Ленобласти

11.08.2020, 14:30, Новости дня

В Ленинградской области обнаружили останки 11 подростков в районе массового захоронения времен Великой Отечественной войны, сообщили в правоохранительных органах.

«Тела 11 подростков обнаружены в поселке Шапки Ленинградской области в районе массового захоронения времен войны», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

По его словам, ведется проверка, сотрудники правоохранительных органов извлекают тела.

По данным местных СМИ, смерть подростков наступила в результате пулевых ранений в голову и в грудь.

В начале августа на территории Псковской области из неизвестного массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино извлекли останки 46 человек, в том числе девяти женщин, «с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы».

Напомним, 3 июля глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство ведет уголовные дела по ранее не расследованным преступлениям времен Великой Отечественной войны, включая массовые убийства.