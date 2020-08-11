Звезда “Сватов” Анна Кошмал показала подросшего сына
11.08.2020, 14:23, Разное
В кадре артистка нежно обнимает своего малыша, который с
любопытством разглядывает сандалии на собственных ножках. Отпрыску Анны Кошмал
Мише в июне исполнилось два года. “Мотыльки. Мой”, – подписала кадр звезда
сериала “Сваты”.
Напомним, что артистка вышла замуж в 2017 году. Личность супруга
знаменитость держит в тайне. Известно, что избранник актрисы не имеет отношения
к кино и занимается предпринимательством.
От фотографии звезды сериала “Сваты” и ее наследника подписчики
пришли в восторг. Поклонники попросили артистку чаще выкладывать семейные
снимки.
“Наверное скучала по своего сыну😊💘
(здесь
и
далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)”, “Какая добрая фотография.
Очень приятно осознавать, что у такой доброй, веселой, красивой, одним
словом-замечательной актрисы, есть счастье, что самое важное😍😍😍 очень рада за вас. Хорошего
время прохождения с семьей. Вы замечательная актриса ❤️👍😍🔥”, “Какой Миша уже взрослый😍 Очень красивые!!!” – отметили в
комментариях интернет-пользователи.
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Как
писали “Дни.ру”, украинская артистка Анна Кошмал снимается во втором
сезоне сериала “Папик”. В личном микроблоге звезда “Сватов” показала фото с площадки теленовеллы.
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