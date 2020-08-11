Звезда “Сватов” Анна Кошмал показала подросшего сына

11.08.2020, 14:23, Разное

В кадре артистка нежно обнимает своего малыша, который с

любопытством разглядывает сандалии на собственных ножках. Отпрыску Анны Кошмал

Мише в июне исполнилось два года. “Мотыльки. Мой”, – подписала кадр звезда

сериала “Сваты”.

Напомним, что артистка вышла замуж в 2017 году. Личность супруга

знаменитость держит в тайне. Известно, что избранник актрисы не имеет отношения

к кино и занимается предпринимательством.

От фотографии звезды сериала “Сваты” и ее наследника подписчики

пришли в восторг. Поклонники попросили артистку чаще выкладывать семейные

снимки.

“Наверное скучала по своего сыну😊💘

(здесь

и

далее

орфография

и

пунктуация

авторов

сохранены.

– Прим.

ред.)”, “Какая добрая фотография.

Очень приятно осознавать, что у такой доброй, веселой, красивой, одним

словом-замечательной актрисы, есть счастье, что самое важное😍😍😍 очень рада за вас. Хорошего

время прохождения с семьей. Вы замечательная актриса ❤️👍😍🔥”, “Какой Миша уже взрослый😍 Очень красивые!!!” – отметили в

комментариях интернет-пользователи.

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Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina) 10 Авг 2020 в 10:53 PDT

Как

писали “Дни.ру”, украинская артистка Анна Кошмал снимается во втором

сезоне сериала “Папик”. В личном микроблоге звезда “Сватов” показала фото с площадки теленовеллы.