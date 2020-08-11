Глеб Матвейчук снова стал отцом: Мы тебя очень ждали

11.08.2020, 14:23, Разное

У Глеба Матвейчука было несколько гражданских и законных браков. С января 2004-го по ноябрь 2008-го он состоял в отношениях с актрисой Светланой Бельской. С августа 2010-го по июль 2016-го был женат на актрисе театра и кино Анастасии Макеевой. А потом стал жить с актрисой Еленой Глазковой.

Благодаря Елене 24 сентября 2018 года Глеб впервые стал отцом – на свет появилась дочь Алиса. А 11 августа 2020 года, в праздник Рождества Святителя Николая Чудотворца, родился сын Саша. Вес – 4518 граммов. Настоящий богатырь!

“Дважды папа! Сынок, мы тебя очень ждали!” – написал Глеб на своей странице в социальной сети “Инстаграм”.

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Публикация от Глеб Матвейчук (@glebmatveychuk) 11 Авг 2020 в 1:37 PDT

К многочисленным поздравлениям поклонников присоединилась Юлия Беретта и другие знаменитости. Поздравит ли бывшего мужа Анастасия Макеева – вопрос.