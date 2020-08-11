Эксперты предсказали конкурентную кампанию на губернаторских выборах в России

11.08.2020, 14:16, Новости дня

Эксперты ожидают усиления в РФ конкуренции на губернаторских выборах в единый день голосования в 2020 году, мотивируя этот прогноз увеличением числа зарегистрированных кандидатов. Соответствующее исследование провел Фонд исследования проблем демократии.

«Об увеличении конкуренции на выборах высших должностных лиц говорит и рост количества зарегистрированных кандидатов – если на прошлых выборах в этих же 18 регионах было зарегистрировано 84 кандидата, то в текущем году – 91 кандидат», – сказал директор фонда, председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, проводя презентацию исследования на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, в 2020 году на выборах высших должностных лиц в регионах зарегистрировано 54 кандидата от парламентских партий, 32 кандидата от непарламентских партий и пять самовыдвиженцев. Григорьев сообщил, что на выборах высших должностных лиц в 18 регионах РФ были выдвинуты 147 человек. На прошлых выборах высших должностных лиц по этим же регионам были выдвинуты 122 человека. «Это свидетельствует о росте активности кандидатов на губернаторских выборах», – отметил он.

Эксперты зафиксировали также рост количества псевдокандитатов. Григорьев сообщил, что на предстоящих в 2020 году выборах высших должностных лиц в 18 регионах 23 человека не сдали ни одной подписи депутатов, при этом на прошлых выборах высших должностных лиц в этих же регионах было только 12 человек, которые не сдали ни одной подписи.

«Вероятно, эти люди и не планировали участвовать в выборах. Скорее всего, увеличение числа таких людей связано с тем, что в следующем году предстоят выборы в Государственную думу и те, кто заявлял о своем выдвижении на выборах губернаторов просто хотели увеличить свою известность и, как говорят, подраскрутиться для участия на выборах в Государственную думу в следующем году», – сказал Григорьев, отметив, что никакого нарушения избирательного законодательства здесь нет.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования в России, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября – досрочное голосование. Выборы разного уровня состоятся в 83 субъектах федерации, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах – выборы депутатов законодательных собраний, в 18 – прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов – Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов – должны избрать депутаты региональных заксобраний.