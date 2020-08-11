Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала редкое фото с сыном

11.08.2020, 14:09, Разное

В своем микроблоге Instagram Анна Кошмал показала редкое фото с двухлетним сыном Мишей. Звезда «Сватов» назвала себя с ребенком «мотыльками».

Анна Кошмал не часто балует подписчиков семейными снимками. Замуж актриса вышла три года назад, но скрывает личность своего супруга. Журналистам известен только тот факт, что ее избранник бизнесмен. Поэтому публикация исполнительницы роли Жени Ковалевой удивила фолловеров. На снимке Миша запечатлен в голубой футболке и бежевых шортах, однако голова мальчика опущена и невозможно рассмотреть его черты лица. Подписчики засыпали Анну Кошмал комплиментами, отметив, что мать с сыном очень «милые и хорошенькие».

Звезда «Сватов» ранее пояснила о том, что будет сниматься в седьмой части популярного сериала. Однако работу над продолжением ленты команда вынуждена была перенести из-за пандемии коронавируса. Изначально планировалось, что зрители увидят сериал уже в начале этого года.