В Сети опубликовали первое видео испытаний российского беспилотника BRAERON

11.08.2020, 14:09, Разное

Накануне состоялись первые испытания беспилотника BRAERON. Первые видео тестовых полетов летательного аппарата опубликовали в Сети.

Как пишет «Политэксперт», новинка способна перемещать на борту грузы до 200 килограммов веса. При этом BRAERON может осуществлять рейсы на 300-киломметровое расстояние. На обнародованном в интернете ролике видны потенциальные возможности беспилотника. Так, детище российских инженеров-конструкторов умеет взлетать в вертикальной позиции. Также на видео аппарат успешно пролетел несколько десятков метров.

В руководстве проекта по созданию летательного аппарата BRAERON рассказали об его основной задаче. Данный дрон предназначен для выполнения операций по логистике и доставке грузов для удаленных и труднодоступных регионов Российской Федерации. Кроме того, беспилотник намерены применять на нефтяных месторождениях и в промышленных зонах в условиях Крайнего Севера.

Для этого в BRAERON есть соответствующие уровни технологий и оснащения. Самолёт способен успешно выполнять поставленные задачи при высоких и крайне низких температурах. Его конструкция и оборудование выдерживает как плюс 40, так и минус 40 градусов по Цельсию. Также следует отметить, что развертывание и прогрев мотора аппарата занимают не более часа. Силовая установка модели работает на бензине Аи-95. Посадить BRAERON можно на любую площадку с ровной поверхностью размером 10 на 10 метров.