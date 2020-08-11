Яна Рудковская похвасталась двойным прыжком в исполнении сына Александра

11.08.2020, 14:09, Разное

В своем микроблоге Instagram Яна Рудковская похвасталась фолловерам спортивными достижениями своего сына Александра. Гном Гномыч смог выполнить сложный двойной прыжок.

По словам супруги фигуриста Евгения Плющенко, ребенку удалось также выполнить комбинированное вращение, сменив при этом пять позиций. Яна Рудковская отметила, что «собаки лают, а караван идет», причем весьма успешно. Музыкальный продюсер убеждена, что главное в жизни – это здоровье сына и вера в него. Бизнеследи со своим супругом всегда готовы поддержать Гном Гномыча.

Подписчики оценили спортивный потенциал сына Евгения Плющенко. Многие написали, что старания ребенка действительно дают свои плоды и похвалили Александра за терпение. Несмотря на это, некоторые фолловеры неоднократно обвиняли Яну Рудковскую в том, что она слишком давит на ребенка и отнимает у него детство.

Ранее продюсер Димы Билана пояснила о том, что ее сын зарабатывает в год около 12 миллионов рублей. С этих средств оплачивается няня, охранник и водитель для ребенка.