Наркомана осудили за убийство ветерана ВОВ под Калугой

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11.08.2020, 14:08, Новости дня

В Калужской области вынесен приговор 36-летнему жителю Малоярославца за убийство 93-летнего ветерана, информирует региональная прокуратура.

В Калужском областном суде мужчину признали виновным в убийстве, разбойном нападении, двух кражах и приговорили к 19 годам колонии строгого режима, сообщается на сайте ведомства.

В июне 2019 года подсудимый в поисках денег для покупки наркотиков опубликовал объявления об установке изделий из ПВХ, и, не планируя проводить эти работы, получил предоплату от обратившихся к нему женщин-пенсионерок.

В июле того же года он украл у знакомого телефон и украл отопительный котел и радиаторы отопления из квартиры в Малоярославце.

В августе того же года он проник в квартиру 93-летнего ветерана и инвалида Великой Отечественной, где ранее устанавливал пластиковые окна, и попросил у него денег в долг.

Пенсионер дал ему 400 рублей, после чего обвиняемый напал на пожилого мужчину и избил его руками и металлической тростью. Пенсионер умер от черепно-мозговой травмы.

После этого подсудимый выкрал из квартиры ветерана более 50 тыс. рублей, и отправился в Калугу. Там на станции Калуга-1 у него эти деньги похитили. Подозреваемый сообщил о пропаже в полицию. Правоохранители установили, что ограбленный причастен к убийству ветерана.

В июле в СК сообщили, что в башкирском селе Леуза неизвестные убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Позднее сообщалось, что ветерана пытали.



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