 

Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

11.08.2020, 13:55, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа подписал закон №768-IX “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Например, согласно тексту законопроекта, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта “три звезды” и выше, а казино – в четырех- и пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров. 

Закон, в частности, предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица – резиденты Украины.

Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.

Авторы законопроекта отметили, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн.

Закон, регулирующий сферу игорного бизнеса, приняли за основу 16 января 2020 года, а 14 июля после рассмотрения 3,5 тыс. правок Рада поддержала документ во втором чтении. “За” проголосовало 248 депутатов при минимально необходимых 226, в основном – от “Слуги народа”. “Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Европейская солидарность”, “Батьківщина” и “Голос” не дали ни одного голоса.

В тот же день в парламенте зарегистрировали постановления об отмене результатов голосования. 21 июля Рада разблокировала подписание закона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Китай запустил три спутника для развития интернета вещей и картографирования

19.07 / В Австрии готовят собак для обнаружения по запаху больных с COVID-19

14.07 / Посол Украины вызван в МИД Армении

30.06 / Суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ замедлился до 1%

14.07 / Помпео и Лавров обсудили предстоящую встречу лидеров стран-постоянных членов СБ ООН

20.07 / Эксперт: За слова о теракте на Дубровке Гусейнова надо привлечь к уголовной ответственности

24.07 / Глава ВОЗ ответил на обвинения Помпео в слишком тесной дружбе с Китаем

09.07 / Голод может унести больше жизней, чем коронавирус – Oxfam

11.08 / Олег Ляшко признал ошибкой поздравление Лукашенко с победой на выборах

30.07 / Россиянам решили упростить выдачу субсидий по ЖКХ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска