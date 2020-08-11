Мнение: “Сакральная жертва” Тихановская убежала – запасайтесь “Крыницей”

11.08.2020, 13:54, Разное

У Тихановской куда больше шансов умереть в Литве, чем в Белоруссии. Она очень много раз говорила, что не покинет страну. Но Светлана Тихановская, главный конкурент Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии, покинула страну и укрылась в Литве. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В Белоруссии ее хотя бы защищали местные силовики. Потому что она – идеальная цель для развития событий в революционном ключе по политтехнологическим лекалам.

Председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на Тихановскую готовилось покушение как на “сакральную жертву”, но силовики выставили охрану у штаба оппозиции и тем самым его предотвратили. Да, 7 часов ее охраняли. Но она все равно сбежала. И от охраны и из страны.

В Белоруссии сейчас также отлавливают иностранных наемников, которые могут начать стрелять по толпе, чтобы та, почувствовав кровь, озверела и начала использовать вовсю Коктейли Молотова и жечь покрышки.

А как вам призывы из Сената США к Лукашенко – уйти в отставку?!

Настроения белорусов тоже понятны. В этой стране сейчас все – жертвы. И сакральные и жертвы политтехнологических интриг и жертвы держащегося за власть человека.

Не жертва только тот молодой человек, который сегодня вместо протестов пошел к белорусским девчонкам, прихватив побольше “Крыницы”, осознавая, что ничто не вечно под луной. Все – тщет и тлен. И надо каждый день проводить максимально радостно и хорошо.

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