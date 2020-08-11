Contra Magazin: НАТО превращает Европу в мишень для ядерного удара

11.08.2020, 13:53, Разное

Contra Magazin опубликовал статью о деятельности НАТО относительно стран Европы. По мнению авторов публикации, Североатлантический альянс превращает регион в мишень для ядерного удара.

Как пишет «Политэксперт», изначально предполагалось, что организация прекратит свое существование сразу после исчезновения с карты мира Советского Союза. «Национальные новости» вспоминают историю Североамериканского альянса, первым главнокомандующим его объединенными силами стал сразу после избрания Дуайт Эйзенхауэр.

Согласно оглашенным в 1951 году 34 президентом США планам, солдаты НАТО должны были покинуть территорию европейских стран уже через 10 лет. В противном случае, заверял почти 70 лет назад глава Североамериканского альянса, работу военного блока можно считать провальной. Однако вместо прекращения деятельности, НАТО стало увеличивать свои ряды, расширяясь ближе к восточным границам. Это, уверены эксперты, Contra Magazin, способно сделать из стран Европы цель для удара ядерными боеголовками.

Советского Союза нет уже почти 30 лет, столько же утратил силу Варшавский договор, однако НАТО все так же наращивает свои силы вокруг российских границ. Вместо создания базы для коллективной обороны власти США использовали исторические обстоятельства в личных целях. Белый дом расширил свое военное присутствие и удовлетворил собственные амбиции, пытаясь привлечь в блок бывшие страны соцлагеря и СССР. Однако наличие американского континента в Европе ставит регион под удар ядерного оружия в случае войны с Российской Федерацией.