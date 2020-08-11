Настасья Самбурская пошутила, что является сестрой Яны Рудковской

11.08.2020, 13:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Настасья Самбурская часто радует подписчиков забавными видеороликами. Недавно звезда сериала «Универ» опубликовала сторис, в котором пошутила, что является сестрой Яны Рудковской.

Настасья Самбурская любит потешаться над представителями российского шоу-бизнеса. На этот раз подписчики увидели актрису в образе блондинки, которая визуально напоминала продюсера Димы Билана. Артистка заявила, что «мало кто знает о том, что Яна Рудковская имеет сестру». При этом Настасья Самбурская отметила профиль супруги Евгения Плющенко, чтобы она лично могла оценить ее шутку. Однако известная светская львица пока никак не прокомментировала этот ролик.

Поклонники предполагают, что для создания своего образа звезда «Универа» прибегла к видеоредактору. Актриса повторила все особенности нюдового макияжа и прически Яны Рудковской. Фолловеры признались, что сходство знаменитостей действительно очевидно.