Эксперт объяснил жалобы незарегистрированных кандидатов в губернаторы на «политические» причины

11.08.2020, 13:53, Новости дня

Незарегистрированные кандидаты в губернаторы вместо того, чтобы профессионально вести полноценную кампанию, заявляют о «политическом» варианте своего поражения, поскольку «это и модно, и удобно, и не обидно», сообщил директор Института системных политических исследований Анатолий Гагарин.

«В этом году созрел новый «урожай» незарегистрированных кандидатов в губернаторы, которые, по сложившейся у этой когорты традиции, обвиняют власть, в том, что их не зарегистрировали именно «по политическим мотивам». При более внимательном рассмотрении выясняется, что причины отказов лежат, прежде всего, в юридической плоскости. Закон, как известно, имеет набор необходимых формальных требований – в частности, необходимо прохождение муниципального фильтра. Это, напомню, означает сбор подписей муниципальных депутатов, поддержавших кандидата», – пишет Гагарин в «Известиях».

Так, информирует он, избирательная комиссия Архангельской области не зарегистрировала на выборах губернатора выдвинутого партией «Яблоко» кандидата Олега Мандрыкина, который не смог пройти муниципальный фильтр. Всего Мандрыкин должен был собрать минимум 21 подпись, но набрал только 10 подписей глав муниципальных районов и городских округов из 20, так как часть депутатов, а именно 23, отдали за свои подписи одновременно за другого кандидата. В этом случае, согласно закону, засчитывается подпись, которая была проставлена раньше по дате и времени. Более поздние не засчитываются.

«Мандрыкин в начале своей карьеры работал сварщиком на Судостроительном предприятии «Звёздочка». С 1998 года оказывал риэлторские услуги как владелец агентства недвижимости «Вариант». Для Мандрыкина неудачная попытка пройти муниципальный фильтр – сегодня самое яркое событие его политической биографии», – иронизирует Гагарин.

Эксперт также пишет, что в Перми не был зарегистрирован другой представитель бизнеса, кандидат от «Справедливой России» Александр Репин, претендовавший на пост губернатора, но также не сумевший пройти муниципальный фильтр и заявивший о «политических» причинах своего фиаско. «Репин – человек известный в регионе, с 1991 года возглавляет компанию «Сатурн-Р», выросшую из малого предприятия в огромный холдинг. Репин выдвинулся на пост губернатора Пермского края, решив подняться на новую ступень жизненной карьеры. С Мандрыкиным его объединяет, помимо принадлежности к бизнес-сообществу, отсутствие политического опыта. В документах Репина были выявлены двойные подписи, выданные шестью депутатами. Кроме этого, было нарушено и требование по числу муниципалитетов, в которых собраны голоса депутатов», – пишет Гагарин.

«Если говорить откровенно, то для таких кандидатов, не способных пройти первый этап участия в выборах, сам факт отказа в регистрации есть самое главное политическое событие, которое они записывают себе в актив. Это, можно сказать, феномен Остапа Бендера, который создал информационный повод под названием «попал под лошадь»… Впрочем, участие, пусть и весьма недолгое, в губернаторской кампании ценится гораздо выше. Знаю персонажей, которые и спустя много лет использовали этот факт с некоторой пользой для себя», – пишет эксперт.

Он также привел «немного сухих, но показательных цифр». «На выборы глав регионов по всей РФ выдвинулось 147 кандидатов, 73 из них зарегистрированы, 37 кандидатам отказано в регистрации, 10 – не зарегистрировались сами. В среднем на должность главы региона претендует по пять кандидатов, и это создает хорошую конкурентную среду. В Пензенской области выдвинуто пять кандидатов и все были зарегистрированы, та же ситуация сложилась в Татарстане – все пять кандидатов, выдвинувшихся на выборы главы республики, зарегистрированы. Как мы видим, большинство кандидатов, действительно желавших и способных выполнить требования закона, регистрируются без проблем», –добавил Гагарин.

При этом он заметил, что по сравнению с выборами губернатора 2017 года в этом году проходить муниципальный фильтр гораздо легче: почти в два с половиной раза сократилось требуемое число депутатских подписей. Гагарин также указывает, что «все эти «фильтры» потому так и называются, что являются средством, позволяющим обществу, да и самом претенденту, понять и разобраться, готов ли он быть политиком, понимает ли он, что помимо желания и ресурсов, нужна профессиональная команда, знающая все тонкости этого ремесла».

«Конечно, вместо того, чтобы профессионально вести полноценную кампанию, очень соблазнительно для части кандидатов заявлять о «политическом» варианте своего эпикфейла – это и «модно», и удобно, и не обидно», – пишет эксперт.

Он отмечает, что «политический шантаж в процессе регистрации встречается в избирательной практике в последние годы, но чаще всего имеет следующие цели – пиар для последующей избирательной кампании, провокации против лидеров выборной кампании, дискредитация власти под флагом «гонений» на оппозицию».

«Таким образом, необходимость политической конкуренции не должна подменять собой соблюдение избирательного законодательства. «Игра в поддавки» не только развращает претендентов на «оппозицию», создает у них иллюзию неуязвимости для правосудия, но и порождает «двойные принципы», которые распространяются на все сферы политической жизни. Политик, не соблюдающий необходимые юридические процедуры, не достоин быть зарегистрирован в качестве кандидата на выборах ни при каких обстоятельствах. Только соблюдение закона всеми участниками политического выборного процесса может укрепить доверие избирателей к избирательной системе и процессу», – пишет Гагарин.

По его словам, «в идеале, общественность и СМИ должны исходить из принципа равной оценки деятельности всех участников выборов в период регистрации. Однако, это происходит не всегда – сказывается политическая ангажированность ряда СМИ, желание раскрутить скандал и даже выступить инициатором и ретранслятором скандала».