Хромающего Ефремова доставили в суд

11.08.2020, 13:53, Новости дня

Актер Михаил Ефремов отправился на четвертое заседание Пресненского суда по делу о смертельном ДТП. Когда артист выходил на улицу, он хромал.

Актер, спускаясь по лестнице, хромал и отставал от судебного пристава, который шел впереди него, передает РИА «Новости».

Начало заседания назначено на 14.00 мск. На прошлом заседании судья Елена Абрамова сообщила защите, что может пройти допрос обвиняемого.

Артиста доставили в суд на машине ФСИН, отмечает ТАСС. Он не отвечал на вопросы СМИ и молча прошел в здание суда. При этом актер смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов. Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев сообщал, что состояние здоровья Ефремова сильно ухудшилось.

Ожидается, что четверо потерпевших по делу планируют заявить гражданские иски к Ефремову.

Напомним, старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, подал иск к актеру на 6,5 млн рублей.

На предыдущих заседаниях суда были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно. При этом Ефремов сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

Напомним, 8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.