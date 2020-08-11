Учёные предложили не спасать Венецию от затопления

11.08.2020, 13:53, Разное

Учёные из Университета штата Северная Каролина предложили не спасать Венецию от затопления. Информацией об этом поделился журнал Climate Change.

Жизнь на планете постоянно меняется. Исходя из этого для сохранения общественных достояний в первоначальном виде тратится всё больше ресурсов. Учёные предложили взглянуть на данную ситуацию по-другому. По их мнению, объекты Всемирного наследия должны меняться в соответствии с переменами, которые происходят в мире. Так, например, нецелесообразно стараться спасти Венецию от затопления, тратя на это много сил и средств. Напротив, пострадавшие от изменений климата объекты наследия, в том числе и Венеция, могут превратиться в напоминание для человечества о последствиях глобального потепления.

Специалисты призывают использовать новое разделение общественных достояний, в которые будут входить и «объекты Всемирного наследия в рамках климатических преобразований». Они уверенны: такое название способно в лучшей степени определять объекты, находящиеся под угрозой и направлять ресурсы на них.

«Это почти как список исчезающих видов животных», — рассказали авторы научной работы.