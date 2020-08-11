 

Турецкий катер был обстрелян с греческой стороны в Средиземном море

11.08.2020, 13:53, Новости дня

Частный турецкий катер в Средиземном море был обстрелян с греческой стороны, трое человек получили ранения, сообщила береговая охрана Турции.

«В 3.40 мск 11 августа было получено сообщение о том, что с греческой стороны был открыт огонь по частному катеру, находившемуся в греческих территориальных водах в районе острова Родос в 13 километрах от Мармариса. Находившиеся в катере два гражданина Турции и один сириец получили ранения и были срочно доставлены в больницу Мармариса. Когда турецкая береговая охрана прибыла по вызову на место происшествия, греческих судов в районе ЧП не было обнаружено», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что катер затонул во время буксировки из-за полученных повреждений. Прокуратура Мармариса начала расследование.

Напомним, в июле 2019 года Турция решила активизировать геологоразведочные работы в районе Кипра. США призвали Турцию отказаться от своих планов. РФ же предложила помощь Турции с геологоразведкой на шельфе Восточного Средиземноморья.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжит добычу газа в водах у Кипра, если Греция не примет предложение о сотрудничестве.

При этом в конце июля Эрдоган в связи с ситуацией вокруг нефтегазовой деятельности Турции в восточном Средиземноморье высказался за временное прекращение такой активности.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом конкуренте Газпрома в Европе, а также о назревающем конфликте за кипрский шельф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Еврокомиссия выступила против возможных санкций США по «Северному потоку – 2»

04.08 / О’Брайен: Трамп стремится к хорошим отношениям с Россией

19.07 / В МИД Украины уточнили число украинцев, захваченных пиратами у берегов Нигерии

27.06 / У дельфинов была обнаружена способность к социальному обучению

29.06 / Рафаэль Надаль пропустит один из турниров Большого шлема

26.07 / Версия BMW iNext получит инновационную решетку радиатора

10.07 / Подозреваемых в изнасиловании и убийстве ребенка задержали на Сахалине

09.07 / Найдены останки древнейшей домашней кошки в Средней Азии

06.08 / УП – отмена ограничений для россиян возмутила украинского консула в Черногории

02.07 / МВД заявило об отсутствии нарушений в ходе голосования по Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска