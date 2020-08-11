Мнение: Маневр

11.08.2020, 13:50, Разное

Для администрации Трампа итоги выборов в Белоруссии не то чтобы проблема, но требуют некоторой эквилибристики. С одной стороны, не заметить проблем при голосовании и подсчете голосов нельзя, а потому госдепартамент (причем не сам госсекретарь, а всего лишь представитель) уже высказался о нарушениях и сомнениях в легитимности.

Заявление – скорее дань предвыборной истории, чтобы избежать упреков со стороны демократов,

С другой стороны – интересы по продвижению американской нефти и газа в Европу, а Белоруссия, которая ищет варианты отвязки от российского монопольного положения, выглядит весьма привлекательно. Буквально на днях в Клайпеду пришел очередной танкер с нефтью для Белоруссии. Соответственно, отказываться от небольшого, но все-таки рынка сбыта – а зачем.

Кроме того, в Белоруссии помимо противостояния с Россией для США более важным является противостояние с Китаем. Китай с интересом смотрит на Лукашенко, и был вообще первым, кто признал и поздравил. А потому просто так отстраняться во имя каких-то несущественных принципов Трамп точно не будет. Другой вопрос, что европейцы имеют по белорусской повестке свои резоны и интересы, а предельно жесткая позиция Польши будет вынуждать ЕС относиться к произошедшему в Белоруссии менее лояльно, чем США. Что Трампу тоже в определенной степени выгодно – ему не придется учитывать мнение Европы, которая попала в патовую ситуацию.

При этом Лукашенко "подвесят" с точки зрения признания его легитимности, чем существенно ограничат любые маневры.

Говоря иначе – субъектность Белоруссии после 9 августа снизилась буквально до нуля. От нее теперь ничего не зависит с точки зрения внутренних интересов. Лукашенко удержит власть, но утратит возможность ею пользоваться. И это, пожалуй, главный итог фальсификации выборов 9 августа. Ранее возможность маневра позволяла белорусскому президенту как-то выруливать, используя противоречия четырех внешних по отношению к Белоруссии игроков – США, Европы, Китая и России. Сегодня маневр ограничен почти до полной неподвижности. И эту ситуацию Лукашенко привез себе сам.