Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине

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11.08.2020, 13:48, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса на Украине.

Законопроект охватывает сферу деятельности казино и казино онлайн, проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей и вопросы игры в покер в интернете, сообщается на сайте Верховной рады Украины.

Закон предусматривает, что игровые учреждения будут размещаться исключительно в отелях, в частности, залы игровых автоматов будут разрешены в трех-пятизвездочных отелях, а казино – только в пятизвездочных с номерным фондом не менее 150 номеров для города Киева и с номерным фондом не менее 100 номеров для других населенных пунктов. 

Игровое оборудование должно быть сертифицировано по международным стандартам, организатором азартных игр может выступать исключительно юридическое лицо – резидент Украины. 

Также предлагается ввести обязательную верификацию игроков при приеме ставок и выплате выигрышей, регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которая контролируется налоговой службой.

По закону игроками могут выступать физические лица не моложе 21 года. Документ предлагает также создать реестр лиц, которым закрыт доступ к игорным заведениям. Осуществлять государственное регулирование будет специальная комиссия. 

За отсутствие лицензии на ведение игорного бизнеса предусмотрена уголовная ответственность от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее министр финансов страны Оксана Маркарова заявила, что легализация игорного бизнеса принесет в бюджет более 400 млн долларов в год.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина превращается в место, где можно будет законно найти массу запретных удовольствий.



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