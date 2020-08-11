Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине
11.08.2020, 13:48, Новости дня
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса на Украине.
Законопроект охватывает сферу деятельности казино и казино онлайн, проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей и вопросы игры в покер в интернете, сообщается на сайте Верховной рады Украины.
Закон предусматривает, что игровые учреждения будут размещаться исключительно в отелях, в частности, залы игровых автоматов будут разрешены в трех-пятизвездочных отелях, а казино – только в пятизвездочных с номерным фондом не менее 150 номеров для города Киева и с номерным фондом не менее 100 номеров для других населенных пунктов.
Игровое оборудование должно быть сертифицировано по международным стандартам, организатором азартных игр может выступать исключительно юридическое лицо – резидент Украины.
Также предлагается ввести обязательную верификацию игроков при приеме ставок и выплате выигрышей, регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которая контролируется налоговой службой.
По закону игроками могут выступать физические лица не моложе 21 года. Документ предлагает также создать реестр лиц, которым закрыт доступ к игорным заведениям. Осуществлять государственное регулирование будет специальная комиссия.
За отсутствие лицензии на ведение игорного бизнеса предусмотрена уголовная ответственность от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее министр финансов страны Оксана Маркарова заявила, что легализация игорного бизнеса принесет в бюджет более 400 млн долларов в год.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина превращается в место, где можно будет законно найти массу запретных удовольствий.
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