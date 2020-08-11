Расчеты комплексов «Искандер-М» подняли по тревоге на учениях

11.08.2020, 13:48, Новости дня

Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» общевойсковой армии Западного военного округа подняты по тревоге на учениях в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе округа.

«Военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, подняты по тревоге для проверки боевой готовности в рамках тактико-специального учения», – передает ТАСС сообщение ЗВО.

По данным округа, расчеты комплексов осуществят учебные пуски с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» на Лужском полигоне в различное время суток, на позициях и сходу при совершении марша.

В пресс-службе добавили, что военнослужащие будут совершенствовать навыки в ведении разведки воздушного и наземного противника и отражении нападения диверсионно- разведывательных групп.

«К проверке привлечено около 300 военнослужащих и более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетного соединения», – сообщили в пресс-службе.

Оперативный тактический ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также других важных объектов на дальности до 500 км.

Напомним, 6 августа телеканал «Звезда» опубликовал видео синхронных ракетных пусков комплексами «Искандер-М» в ходе проведения оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.