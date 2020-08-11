 

Расчеты комплексов «Искандер-М» подняли по тревоге на учениях

11.08.2020, 13:48, Новости дня

Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» общевойсковой армии Западного военного округа подняты по тревоге на учениях в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе округа.

«Военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, подняты по тревоге для проверки боевой готовности в рамках тактико-специального учения», – передает ТАСС сообщение ЗВО.

По данным округа, расчеты комплексов осуществят учебные пуски с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» на Лужском полигоне в различное время суток, на позициях и сходу при совершении марша.

В пресс-службе добавили, что военнослужащие будут совершенствовать навыки в ведении разведки воздушного и наземного противника и отражении нападения диверсионно- разведывательных групп.

«К проверке привлечено около 300 военнослужащих и более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетного соединения», – сообщили в пресс-службе.

Оперативный тактический ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также других важных объектов на дальности до 500 км.

Напомним, 6 августа телеканал «Звезда» опубликовал видео синхронных ракетных пусков комплексами «Искандер-М» в ходе проведения оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Бомбардировщики начали учения под Саратовом

31.07 / Нефть подорожала после падения в четверг

06.08 / Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля

29.07 / В Кремле не нашли повода реагировать на фейки NYT и AP

05.08 / В Бейруте прогремел мощный взрыв

15.07 / Канье Уэст снялся с президентской гонки в США

21.07 / Белый дом заявил о недопустимости насилия в Портленде

30.06 / Грузия назвала условия допуска россиян в страну

15.07 / В Ровенской области ослабили карантин – глава ОГА

17.07 / МИД Украины призвал Россию признать вину за крушение рейса MH17

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска