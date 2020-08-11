Космические силы США смогут вести наступательные операции

11.08.2020, 13:48, Новости дня

Американские космические силы при необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве, следует из доктрины этого нового вида вооруженных сил США.

В документе под названием «Космическая мощь» объясняется, чем будет заниматься космическое подразделение вооруженных сил и излагается, почему США считают космос сферой ведения военных действий. В доктрине военные операции в космосе рассматриваются как отдельная область ведения боевых действий, а не как сфера компетенции других видов войск, передает РИА «Новости».

Наступательные операции, согласно доктрине, могут проводиться, «когда это оправданно». В частности, для противостояния противнику, который намеревается получить доступ к космической сфере или использовать ее в своих интересах. Наступательные действия, как отмечается, «имеют важное значение для достижения превосходства в космосе».

«Наступательные операции нацелены на космические возможности и системы противокосмической обороны противника, на снижение эффективности и смертоносности вражеских сил во всех областях. Наступательные операции нацелены на достижение преимущества и возможность нейтрализации космических миссий врага до того, как они будут задействованы против дружественных сил», – говорится в документе.

Космические силы также отметили, что ведение наступательных операций не ограничено лишь противодействием средствам ПРО противника, но может осуществляться в отношении «всего спектра противоспутникового потенциала противника». Сюда относятся наземные цели и объекты в киберпространстве.

Также космические силы оставили за собой право проводить оборонительные операции – как пассивные, так и активные. Последние нужны «для уничтожения, лишения средств нападения противника возможностей выполнять задачи или снижения эффективности угроз».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин согласился со словами президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий, и отметил, что в госкорпорации в связи с этим «все заняты делом».

Космические силы США были созданы 20 декабря 2019 года. Командующим Космического командования США в январе 2020 года был назначен Джон Реймонд, который заявил об утрате оперативного преимущества США перед Россией в космосе.