Скандалы: Юлию Добрынину подвела встреча в кафе

11.08.2020, 13:45, Разное

Главу Дзержинского районного суда Волгограда заподозрили в получении 25 млн рублей

Уголовное дело в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной пока не возбуждено, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. Разрешение на заведение дела должна дать Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВВКС), однако в ВККС в воскресенье некому было пояснить, поступал ли в коллегию соответствующий запрос со стороны следствия. Госпожу Добрынину задержали в одном из кафе Волгограда, но затем в соответствии с ее статусом отпустили на свободу. В ФСБ считают, что она просила у Елены Зубковой, супруги арестованного по подозрению в поджоге дома губернатора области, 25 млн руб. за решение вопроса об освобождении его из-под стражи.

Председатель Дзержинского районного суда Волгограда Юлия Добрынина пока формально не является фигурантом какого-либо уголовного дела, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. Согласно действующему законодательству, возбудить в отношении нее уголовное дело может только председатель Следственного комитета России с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ. В ВККС “Ъ” не смогли ответить, поступал ли в коллегию соответствующий запрос от правоохранительных органов.

Какая статья Уголовного кодекса РФ может быть ей вменена в вину, в правоохранительных органах также не сообщают. В СУ СКР по Волгоградской области “Ъ” сказали, что не имеют никакого отношения к истории с судьей. В волгоградском управлении ФСБ отказались что-либо говорить, сославшись на отсутствие ответственных сотрудников в выходной день. В Центре общественных связей ФСБ РФ не ответили на звонки.

Как сообщили в минувшую субботу несколько источников, председатель Дзержинского районного суда Юлия Добрынина якобы была задержана в одном из кафе Волгограда. Там у нее должна была состояться встреча с Еленой Зубковой, женой подозреваемого в покушении на поджог дома губернатора Волгоградской области бизнесмена Владимира Зубкова.

Господин Зубков находится под арестом, и Юлия Добрынина якобы пообещала госпоже Зубковой помочь, используя свои связи в судебной системе, изменить ее мужу меру пресечения на не связанную с заключением под стражу.

За свои услуги госпожа Добрынина якобы попросила 20 млн руб. Получив эти средства, она, предположительно, попросила еще 5 млн руб. Тогда Елена Зубкова обратилась в ФСБ. Госпожу Добрынину задержали при получении части суммы — 2,5 млн руб. Впрочем, в соответствии со статусом судьи, после составления протокола и других неотложных оперативных действий ее отпустили.

Как сообщила СМИ адвокат судьи Анастасия Селиванова, «Добрынина получила эти деньги в рамках гражданско-правовых отношений. Ни о каких 25 млн взятки речи нет. Отсутствие события преступления в данном случае очевидно, как очевиден факт недобросовестных действий жены одного из арестованных по другому делу, возможно, чтобы добиться каких-то преференций для мужа, возможно — под чьим-то давлением».

В декабре 2018 года Юлия Добрынина была единственным кандидатом, предложенным на рассмотрение ВККС в качестве претендента на пост председателя Волгоградского областного суда. Кресло председателя суда региона оказалось вакантным после того, как теперь уже бывший глава судебной системы Волгоградской области Николай Подкопаев был назначен председателем Первого кассационного суда в Саратове. Однако позже возникли сложности с назначением. Формально это было связано с тем, что госпожа Добрынина родилась на территории современной Украины и необходимо было доказать, что она не имеет двойного гражданства.

В июне прошлого года Совет судей Волгоградской области признал отсутствие у Юлии Добрыниной гражданства Украины, однако в январе этого года она отозвала свое заявление о назначении на пост председателя облсуда.

27 января Высшая квалификационная коллегия судей России одобрила кандидатуру судьи Первого кассационного суда общей юрисдикции Алексея Глухова на пост председателя Волгоградского облсуда. В июне этого года он возглавил облсуд.

Владимир Зубков, в интересах которого якобы планировала действовать Юлия Добрынина, содержится в СИЗО №4 Москвы, откуда в начале этого года его перевели из следственного изолятора «Лефортово» по состоянию здоровья (у Владимира Зубкова установлен кардиостимулятор, который требует замены аккумуляторов).

Следствие считает, что волгоградский бизнесмен вместе с бывшим руководителем СУ СКР по региону Михаилом Музраевым выступили организаторами теракта в отношении губернатора региона Андрея Бочарова. Господа Зубков и Музраев не признают вину.

Как ранее сообщал “Ъ”, глава региона в июне прошлого года обратился с заявлением о совершении в отношении него противоправных действий. Следствие считает, что в ноябре 2016 года произошла попытка поджога дома в элитном поселке Латошкино, который снимала семья губернатора. На момент совершения преступления губернатор находился в особняке, в результате поджога никто не пострадал. Исполнителями поджога следствие считает волгоградцев Ивана Железникова, Дмитрия Ушакова и Виталия Семисотнова. В июне этого года Краснооктябрьский районный суд Волгограда вернул материалы расследования в отношении них прокурору. Суд обратил внимание следствия на то, что в обвинительном заключении не указана сумма потенциального ущерба потерпевшему.

Сергей Петунин