Скандалы: Олегу Дерипаске показали «рудимент»

11.08.2020, 13:45, Разное

Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин считает действующий акционерный договор со своим «младшим партнером» безнадежно устаревшим

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин выступает против заключения нового акционерного соглашения с «Русалом» после 2022 года. По его мнению, соглашение стало рудиментом и только мешает развитию компании. Он объясняет это тем, что взгляды «Интерроса» и «Русала» на систему управления «Норникелем» «принципиально отличаются», а «Русал» волнует лишь получение дивидендов вне зависимости от ситуации.

Заключенное восемь лет назад акционерное соглашение основных владельцев «Норникеля» стало рудиментом, который не нужен для эффективного развития и модернизации компании, заявил Reuters крупнейший акционер и глава ГМК Владимир Потанин. «Интерросу» Владимира Потанина принадлежит около 34% акций ГМК, «Русалу», основателем которого является Олег Дерипаска,— 27,8%, Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова — 4,2%.

По мнению господина Потанина, видение «Интерроса» и «Русала» «в отношении принципов управления в «Норникеле» принципиально различаются». Алюминиевая компания, продолжает Владимир Потанин, выступает за дальнейшее ужесточение систем контроля, что на взгляд «Интерроса» противоречит принципам нормального корпоративного управления, предполагающим разумную децентрализацию.

Акционерное соглашение было заключено восемь лет назад до 2023 года. Тогда соглашение положило конец многолетнему корпоративному конфликту между Владимиром Потаниным и Олегом Дерипаской. Соглашение ввело право вето акционеров на сделки, создало условия для финансового контроля и управляющего партнера, которым является господин Потанин. Однако с тех пор, как считает глава ГМК, компания повысила эффективность бизнеса и выстроила качественную систему управления.

В «Русале» заявили, что акционерное соглашение не является нагрузкой для «Норникеля», а определяет ключевые правила игры. Главным риском, по мнению «Русала», являются «неэффективные решения отдельных руководителей или отсутствие решений как таковых». Также «Русал» против снижения дивидендов ГМК, так как их нужно сохранить и направить на развитие экономики. Также в ответном заявлении компании сказано, что «Русал» инвестировал в акции ГМК $14 млрд, и дивиденды всегда были важным вопросом, показывающим акционерам «Русала» эффективность инвестиции. Комментируя слова Владимира Потанина об ужесточении систем контроля со стороны алюминиевой компании, «Русал» заявил, что последовательно выступал за усиление всех функций управления в компании ГМК, таких как планирование, организация, мотивация и контроль. Последние события с инцидентами в Арктике подтвердили необходимость таких подходов для компании, считают в «Русале».

Владимир Потанин и «Русал» с момента заключения акционерного соглашения продолжают спорить о развитии компании в части выплаты дивидендов и инвестиций. «Русал» неоднократно противостоял началу новых проектов, которые поддерживал Владимир Потанин. Например, из-за позиции «Русала» распалось СП «Норникеля» с «Русской платиной», которое должно было реализовать проект «Арктик Палладий».

В последние месяцы авария, связанная с разливом нефтепродуктов под Норильском, служит дополнительным катализатором конфликта. Росприроднадзор выписал «Норникелю» штраф 148 млрд руб. и, хотя компания пока с ним не согласилась, Владимир Потанин уже предложил ограничить дивиденды в 2020 году уровнем $1 млрд. «Русалу» же необходимы дивиденды от пакета в «Норникеле» для обслуживания своего долга, поэтому компания настаивает на смене топ-менеджмента ГМК и рассчитывает на покрытие ущерба от разлива нефтепродуктов не из прибыли «Норникеля», а из «альтернативных источников».

Евгений Зайнуллин