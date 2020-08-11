 

Остроумие и приподнятая бровь – британцы назвали Коннери лучшим Бондом

11.08.2020, 13:40, Новости дня

Шон Коннери был признан лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда, пишет The Guardian. По мнению газеты, этому способствовало и то, что актёр стоял у истоков бондианы, и его остроумие и фирменное выражение лица с приподнятой бровью. В тройку лучших агентов 007 также попали Тимоти Далтон и Пирс Броснан.


Reuters

В новом опросе британского развлекательного портала Radio Times, посвещённом выбору лучшего исполнителя роли самого известного шпиона, Джеймса Бонда, победу одержал Шон Коннери, пишет The Guardian. 

 

Уже в первом раунде проходившего в несколько этапов голосования агент 007 шотландского происхождения набрал 56%. В финальной битве Коннери получил 44% процента голосов, второе место, к удивлению многих, занял Тимоти Далтон с 32%, а замкнул тройку лидеров Пирс Броснан с 23%. Роджер Мур, который нередко считается любимым Бондом фанатов, действующий 007 Дэниел Крейг и Джордж Лэзенби в финал не прошли. 

 

Как отмечает издание, многие считают Джеймса Бонда в исполнении Коннери лучшим не только потому, что он стоял у истоков бондианы, но и благодаря остроумию актёра и его знаменитому выражению лица с приподнятой бровью. 

 

Изначально автор романов о Бонде Ян Флеминг считал, что лучше всего роль шпиона подойдёт Кэри Гранту, но позднее писатель проникся талантом Коннери, который завоевал сердца зрителей и в общей сложности сыграл в семи фильмах об агенте 007.



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