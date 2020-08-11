Героический папаша президент

11.08.2020, 13:37, Разное

Путин объявил, что одна из его дочерей сделала прививку от ковида не прошедшей клинических испытаний вакциной Центра имени Гамалеи.

Что за дочь не уточнил – та, что живет под подложной фамилией «Тихонова», или другая – с подложной фамилией «Воронцова». Или кто-то, рожденный Кабаевой? Покрыто мраком.

Доказательств слов Путина нет. К тому же, принимая во внимание его трусливое сидение в бункере во время пандемии ковида, эта инфа о прививке дочери – обман. Почти со 100%-ной вероятностью. «Патриотическая» басня для «глубинного народа». Типа сказок о дедушке Ленине, который бревна на субботниках таскал.

Но цель путинского пропагандистского заявления понятна – показать, что державному «папаше» не жалко даже своей семьи, чтобы доказать – «первая в мире» вакцина безопасна. И, разумеется, впихивать этот препарат, не прошедший клинических испытаний, в добровольно-принудительном порядке, прежде всего – медикам. Заменить клинические испытания на тысячах испытуемых игрой в рулетку – запуском в производство и применением. И, разумеется, как всегда, ответственности никакой.

Это именуется одним словом – преступление.

Но остался вопрос к версии, которую изложил Путин.

Что же вы, героический папаша, дочку вперед пропустили, а не сами первым привились?

Что же вы, папаша-первопроходец игнорировали только что прописанные вами в поправках в Конституцию ценности, согласно которым «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России»?

Получается, что вы в своей семье – главный обнуленный приоритет, а не дщерь ваша – цветок жизни. Сами должны были стать отважной подопытной крысой.

СерпомПо